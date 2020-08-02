 

В Подмосковье решили прекратить помещать в обсерваторы прилетевших из-за границы

02.08.2020, 15:08, Новости дня

Прилетевших в Подмосковье из-за рубежа людей перестанут помещать в обсерваторы, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в регионе.

Прибывающих из-за границы обяжут в течение трех дней со дня приезда разместить результаты теста на коронавирус на Едином портале государственных и муниципальных услуг, передает РИА «Новости» со ссылкой на штаб.

Вместе с тем 15 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова публиковала постановление, согласно которому прилетевшие вывозными рейсами россияне, а также иностранцы, приезжающие по работе в Россию, должны соблюдать 14-дневную изоляцию.

29 июля президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ успокаивается, но еще может качнуться в любую сторону, поводов расслабляться нет. Он попросил осторожно принимать решения о снятии ограничений по COVID-19.





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