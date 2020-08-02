Прилепин указал на связь задержания россиян в Белоруссии с Китаем

02.08.2020, 14:53, Новости дня

Китайские компании могут быть замешаны в задержании российских граждан в Белоруссии, сообщил писатель Захар Прилепин, комментируя высказывание на эту тему военного корреспондента Семена Пегова.

Пегов в своем телеграм-канале WarGonzo со ссылкой на белорусские источники сообщил, что задержание россиян в Белоруссии якобы могли «заказать» китайские компании, которые конкурируют с Россией в Африке и Венесуэле.

По этим данным, компании попросили президента Белоруссии Александра Лукашенко помешать специалистам из РФ попасть в эти регионы.

«То, что пишет сейчас военкор Семен Пегов – чистая правда, все так и есть. Я с первого дня знал, что ребята едут в Венесуэлу через Белоруссию. Может быть, мы еще каких-то деталей можем не знать, но все приблизительно так, как пишет Семен», – сообщил Прилепин в разговоре с Ura.ru.

Напомним, россиян, задержанных в Белоруссии, и обвиненных в причастности к частной военной компании Вагнера, арестовали в субботу.

В четверг посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев сообщал, что основанием для приезда россиян в Белоруссию стал договор с фирмой, зарегистрированной в республике. У каждого из них есть соответствующий трудовой договор. Он отмечал, что россияне собирались вылететь из Минска в Стамбул, чтобы «обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов».