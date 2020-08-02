 

Россия снизила экспорт нефти в июле

02.08.2020, 14:30, Новости дня

Экспорт нефти из РФ в июле 2020 году составил 17,22 млн тонн, а это на 25,2% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, говорится в отчете Центрального диспетчерского управления ТЭК.

С начала года поставки российской нефти за рубеж снизились на 8,8% – до 140,2 млн тонн, передает ТАСС.

Экспорт нефти в дальнее зарубежье в июле сократился на 27% – до 15,72 млн тонн (с начала года снижение на 6,8% до 134,05 млн тонн), объем поставок в ближнее зарубежье при этом в июле подрос на 1,6% – до 1,49 млн тонн (с начала года падение на 37,4% до 6,1 млн тонн).

При этом транзит нефти в июле снизился на 4,3% и составил 1,66 млн тонн (с начала года транзит сохранился на уровне 11,3 млн тонн). На внутренний рынок в июле поставлено 22,5 млн тонн нефти, что на 11,7% меньше, чем годом ранее. В январе – июле поставки снизились на 2,4% – до 162,22 млн тонн.

Уточняется также, что РФ в прошлом месяце сократила производство бензина на 1,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года – до 3,55 млн тонн.

Кроме того, выпуск дизельного топлива за отчетный период снизился на 5,1% – до 6,6 млн тонн, производство мазута – на 17%, до 3,1 млн тонн. В целом объем нефтепереработки в июле сократился на 11,5% – до 22,2 млн тонн.

Так, по итогам января – июля производство бензина в РФ снизилось на 4% – до 22 млн тонн, дизельного топлива – выросло на 3,7%, до 46,3 млн тонн. В целом объем нефтепереработки в январе – июле сократился на 2,3% до 159 млн тонн.

Ранее сообщалось, что РФ нарастила среднесуточную добычу нефти и конденсата в июле по сравнению с объемами в предыдущем месяце.

Кроме того, Россия вернулась на второе место по добыче нефти в мире в мае.





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