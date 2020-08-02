Во Львовской области от COVID-19 умер руководитель Старосамборского центра первичной медико-санитарной помощи

02.08.2020, 14:18, Новости дня

Во Львовской области от коронавируса умер начальник Старосамборского центра первичной медико-санитарной помощи Василий Савенко. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Старосамборского районного совета.

“В лице Василия Алексеевича мы потеряли замечательного врача, специалиста своего дела, прекрасного, амбициозного, активного руководителя, надежного коллегу и друга, доброго наставника, человека с активной жизненной позицией. Василий Савенко возглавил первичное звено медицины в бурное время реформ и достойно справился с вызовом. У него было множество планов и идей, как в дальнейшем двигаться вперед, служить людям”, – говорится в сообщении.

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На своей странице в Facebook заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак написала, что Савенко умер от коронавируса.

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В этом году Савенко должно было исполниться 60 лет. Во время первого этапа медреформы он возглавил Центр первичной медицинской помощи в Старом Самборе.

В течение 1 августа в Украине было подтверждено 1112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных случаев достигло 72 168, из них 1725 человек скончались, 39 543 пациента выздоровели.