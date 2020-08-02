Кокорин рассказал об обидах на «Спартак»

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02.08.2020, 14:16, Новости дня

Футболист Александр Кокорин, перешедший в «Спартак» 2 августа, рассказал, что раньше у него были «детские обиды» на московский клуб, которые сейчас «позади».

«Мне припоминают старое интервью, в котором я сказал некрасивую вещь. Наверное, это было глупо. Просто для моих прежних команд «Спартак» был принципиальным соперником. Но сейчас детская обида позади. Я здесь и хочу играть. Готов помочь «Спартаку» стать сильнее и вернуться наверх», – сказал Кокорин в интервью, опубликованном на сайте клуба.

Спортсмен также пояснил, что будет играть под 9-м номером, под которым ранее играл Резиуан Мирзов.

Кокорин позвонил Мирзову и объяснил ему, что для него это «принципиальный момент».

«Он отнесся с пониманием. С детства выступаю под девятым, даже руководству сразу сказал, что для меня это очень важно», – добавил футболист.

Напомним, в воскресенье Александр Кокорин официально перешел в московский «Спартак».





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