Швейцарцам разрешили въезд в Россию

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02.08.2020, 14:16, Новости дня

Гражданам Швейцарии разрешили прилетать в Россию, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Для граждан Швейцарии снимаются ограничения на въезд в Россию, введенные из-за коронавируса, сообщается на сайте правительства.

«Авиасообщение с этой страной планируется возобновить на взаимной основе с 15 августа», – отмечается в сообщении.

Рейсы планируется выполнять раз в неделю по маршруту Москва – Женева – Москва. Росавиация направит уведомления о возобновлении авиасообщения со Швейцарией авиакомпаниям.

Напомним, 1 августа РФ возобновила полеты за рубеж. Росавиация сообщала, что российские авиакомпании имеют право отказать в допуске на рейс иностранцу без подтверждающего отсутствие коронавируса документа.

С 15 августа возобновляется авиасообщение со Швейцарией.





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