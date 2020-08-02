 

Названы регионы Украины с самым высоким уровнем смертности от коронавируса

02.08.2020, 13:30, Новости дня

Смертность от коронавирусной инфекции по всей Украине на 2 августа составила 2,4%, сообщил центр общественного здоровья страны.

Наибольшие показатели смертности зарегистрированы в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях, передает «Страна.ua» со ссылкой на центр.

На стационарном лечении находятся 4625 человек, из них 128 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко предполагал, что на Украине от коронавируса могут скончаться до 4 тыс. человек.

СНБО Украины сообщал, что число зарегистрированных за сутки случаев инфицирования коронавирусом превысило 1 тыс. человек. До этого СМИ писали, что Украина рассчитывает получить первую партию вакцины от коронавируса весной 2021 года, ее хватит на 20% населения.





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