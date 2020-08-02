Адвокат Ефремова захотел перенести заседание суда

02.08.2020, 13:16, Новости дня

Адвокат обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев намерен попросить Пресненский суд Москвы перенести дату рассмотрения по существу дела.

«Я уже просил в ходе предварительного заседания не назначать на 5 и 10 августа, так как у меня в эти дни процесс в Новосибирске, где уже все движется к прениям. Несмотря на это, судья назначила. Я в понедельник пойду к председателю Пресненского суда с заявлением о переносе на другую дату», – цитирует Пашаева ТАСС.

В четверг Пресненский суд Москвы продлил домашний арест Ефремову и отказал актеру в просьбе совершать двухчасовые прогулки раз в день.

8 июня актер в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Артисту может грозить до 12 лет тюрьмы.