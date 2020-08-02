Microsoft приостановила переговоры о покупке TikTok

02.08.2020, 13:10, Новости дня

Американская корпорация Microsoft приостановила переговоры о покупке китайского мобильного приложения TikTok после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что его заблокируют в стране. Об этом 2 августа сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, в США уже сегодня могут заблокировать TikTok.

Накануне Трамп сообщал, что он может воспользоваться чрезвычайными экономическими полномочиям или приказом для блокировки TikTok в стране.

6 июля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Белый дом рассматривает вопрос о запрете приложения. Помпео предупредил американцев, что им следует быть осторожными при использовании TikTok, если они не хотят, чтобы их личная информация “была в руках Коммунистической партии Китая”.

30 декабря 2019 года военнослужащим США запретили устанавливать на рабочие смартфоны приложение TikTok.

TikTok – сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании ByteDance. В конце июня соцсеть запретили в Индии вместе с еще 58 другими китайскими приложениями, так как они якобы наносят вред суверенитету и целостности страны.