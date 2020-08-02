 

С приближением местных выборов в Украине Россия снова вернется к практике активного давления и провокаций – глава СВР

02.08.2020, 13:10, Новости дня

Россия планирует продолжать расшатывать Украину для возвращения ее в зону российского влияния, используя для этого различные рычаги. Об этом глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк написал в статье, опубликованной на сайте ZN.UA 1 августа. 

“Мы располагаем данными, что с приближением местных выборов в Украине Россия снова вернется к практике активного давления и провокаций. Их целью будет не только посеять хаос и подорвать доверие населения к государственным институтам, но и сформировать на Западе мнение, что Украина – “государство, которое не состоялось”, и следовательно – сделать сотрудничество с Украиной токсичным для западных лидеров”, – считает Кондратюк.

По его словам, один из элементов в этом контексте – насаждение идеи федерализации Украины как якобы единственной реальной возможности решения конфликта мирным политическим путем.

“В Кремле убеждены, что учитывая “цивилизационную и национальную неоднородность Украины и ограниченное влияние центральной власти” (именно такими дефинициями оперируют в Москве), переход к федеративной форме государственного устройства активизирует процесс распада государства Украина на мелкие части, которые в дальнейшем будут без проблем реинтегрированы в “русский мир”, за исключением одной территории, которую они называют “Галиция”, – написал глава СВР.

Проведение выборов в ОРДЛО, по его мнению, является ключевым в этой стратегии. Так, Россия настаивает на проведении выборов на временно оккупированных территориях востока Украины без восстановления контроля с украинской стороны за соответствующим участком российско-украинской границы и вывода всех вооруженных подразделений, подконтрольных Москве.

“Такой подход эмиссары Кремля сейчас пытаются продавить на всех переговорных площадках. Другие варианты не соответствуют интересам России, заключаются в обеспечении в постконфликтный период тотального политического контроля над Луганской и Донецкой областями”, – отметил Кондратюк.

Он сказал, что по прогнозам украинской разведки, в ближайшей и среднесрочной перспективе вдоль линии разграничения сохраняется высокая вероятность вражеских провокаций.

“Наши данные свидетельствуют, что подконтрольные РФ вооруженные формирования уже получили от своих кураторов из России указания использовать договоренности о прекращении огня для провокаций и поиска путей компрометации Украины как стороны, которая первой их нарушила”, – добавил глава СВР.

Выборы в местные органы власти в Украине назначены на 25 октября.

Глава Офиса президента Андрей Ермак говорил, что Украина хотела бы провести выборы и на временно оккупированных территориях, “но выборов под дулами автоматов не будет”.

Местные выборы в ОРДЛО будут проводиться по специальному закону, срок избирательной кампании составит 60 дней, рассказал 9 июля вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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