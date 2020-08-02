Оккупационные власти Крыма подарили Чечне территорию в Алуште под строительство детского лагеря

02.08.2020, 13:10, Новости дня

Оккупационные власти Крыма передали властям Чечни территорию бывшей здравницы в Алуште для строительства современного детского лагеря на более чем 450 мест. Об этом 31 июля написало агентство ТАСС со ссылкой на министра труда, занятости и социального развития Чечни Усмана Баширова.

Он сказал, что передача территории в собственность Чеченской Республики состоялась “в знак укрепления дружеских отношений с братским чеченским народом”.

По поручению главы Чечни Рамзана Кадырова на этом месте планируют построить современный детский лагерь.

По словам Баширова, на данный момент на территории здравницы находятся здания советской постройки. Строительство начнется в ближайшее время.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.