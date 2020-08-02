Врио губернатора Камчатки принял участие в полумафоне
02.08.2020, 12:53, Новости дня
Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов принял участие в «Полумарафоне ЗаБег.РФ» вместе с жителями региона.
Соответствующее видео Солодов опубликовал в своем Instagram.
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Время в пути 45.14.56 и 22 место в зачете. Всем #забег !
Врио главы региона пробежал 10 километров, всего в полумарафоне приняли участие 256 человек.
Участники забега преодолели дистанции в 21, 10, 5 километров. Также организаторы приготовили полуторакилометровую трассу, по которой пробежали и самые маленькие участники мероприятия.
«Выложился на полную. Результат еще не знаю, но ощущения, что поставил свой личный рекорд. Адреналин через край, особенно когда бежишь «ноздря в ноздрю» с другими участниками. Вообще непередаваемые ощущения. Увеличивать дистанцию, конечно, буду. В планах у меня – марафон. Пока не успеваю подготовиться, но, надеюсь, войду в ритм и вернусь к тренировкам», – сказал Владимир Солодов после финиша.
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