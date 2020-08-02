 

Обновленный седан Kia Stinger сфотографировали без камуфляжа

02.08.2020, 12:50, Новости дня

 В Сети продемонстрировали снимки обновленного седана Kia Stinger, который рассмотрели во время тестовых заездов.

Вместе с тем производитель уже не стали применять плотный камуфляж, тогда как еще совсем недавно тестирования осуществляли с применением слоя защитной пленки. Автомобиль может похвастаться увеличенными габаритными огнями и модернизированным бампером. Кроме того, существенные изменения коснулись выхлопной системы, которая может подтверждать наличие улучшенного агрегата.

Предполагается, что под капотом модели установят 2,5-литровый турбированный мотор, который выдает 304 л.с. Однако ранее седан Kia Stinger поставлялся исключительно с 2-литровым агрегатом на 255 л.с. мощности.





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