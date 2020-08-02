Кокорин перешел в «Спартак»

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02.08.2020, 12:16, Новости дня

Нападающий Александр Кокорин, ранее игравший в петербургском «Зените», перешел в московский футбольный клуб «Спартак».

Об этом сообщил Twitter Спартака, опубликовавший видео с Кокориным.

В ролике футболист, одетый в форму московской команды, обратился к подписчикам клуба.

«Привет, сделаем красиво», – сказал Кокорин.

FCSM:GO! pic.twitter.com/f6n7nBx3nL

— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 2, 2020

На сайте «Спартака» сообщается, что Кокорин подписал контракт по схеме «3+1».Он присоединился к клубу «на правах свободного агента».

Ранее СМИ сообщали, что интерес к футболисту, кроме московского клуба, проявляли «Динамо», «Локомотив» и «Рубин». Контракт с «Зенитом» у Кокорина закончился в конце этого сезона.

Напомним, в мае 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил футболиста Александра Кокорина к полутора годам общего режима, Павла Мамаева – к году и пяти месяцам колонии.

Футболисты содержались в ИК-4 Белгородской области за две драки в центре Москвы – по данным следствия, компания друзей сначала на улице избила Соловчука, а позже избила главу департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

Осенью 2019 года оба спортсмена покинули колонию.

В мае 2020 года второй кассационный суд Москвы отменил приговор футболистам из-за нарушений уголовного и уголовно-процессуального законов.





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