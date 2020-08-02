 

В Харькове квартирант устроил стрельбу из-за ссоры с собственницей квартиры. Есть раненный

02.08.2020, 12:01, Новости дня

В Харькове из-за бытового конфликта в квартире произошла стрельба, в результате происшествия пострадал 38-летний мужчина. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе Главного управления национальной полиции в Харьковской области.

В ведомстве сообщили, что 1 августа около 21.00 в полицию поступила информация о том, что в доме на улице Магниторской слышны крики и выстрелы.

“По адресу выехала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции. Установлено, что между 62-летней хозяйкой дома, ее родственниками и 46 и 48-летними квартирантами возник конфликт на бытовой почве. Ссора переросла в драку. В результате 48-летний мужчина совершил выстрел из оружия в сторону 38-летнего племянника хозяйки дома. С травмой живота пострадавшего доставили в больницу”, – говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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