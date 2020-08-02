 

Белорусский оппозиционер Цепкало из Москвы приехал в Киев

02.08.2020, 12:00, Новости дня

Незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало, который бежал в Москву, приехал в Киев. Об этом сообщает агентство “Интерфакс-Запад”.

“Валерий Цепкало уже находится в Киеве”, – сказал пресс-секретарь политика Алексей Урбан.

Валерий Цепкало 24 июля уехал в Россию вместе с детьми, опасаясь ареста. Он собирался участвовать в выборах президента Беларуси, назначенных на 9 августа, однако ЦИК Беларуси забраковал почти половину подписей, которые штаб Цепкало предоставил в поддержку его выдвижения.

Цепкало и бывший глава “Белгазпромбанка” Виктор Бабарико считались главными соперниками действующего президента Александра Лукашенко, но последнего тоже не допустили к выборам – его арестовали по обвинению в финансовых преступлениях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / Полицейские заинтересовались видео с перекрытием МКАДа танцующими людьми

13.07 / Путин: РФ не допустила взрывного роста безработицы на фоне коронавируса

09.07 / Суд обязал журналистов Bihus.Info опровергнуть информацию о причастности Гладковского-младшего к хищениям в оборонке

16.07 / Алиев потребовал наступательной дипломатии вместо бессмысленных переговоров

17.07 / Определился чемпион Испании по футболу

28.07 / Иностранные IT-компании могут обязать открывать представительства в России

26.07 / Консульство США в китайском Чэнду готовится к закрытию

14.07 / ЕС отказался вводить санкции в отношении Китая

26.06 / В мире: Аляска начала войну с русским прошлым

27.06 / В Подмосковье ожидается гроза с сильным ветром

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска