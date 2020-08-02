Москвич заявил о пропаже денег после визита врачей

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02.08.2020, 11:48, Новости дня

Житель Москвы сообщил в полицию о пропаже с его банковской карты 46 тыс. рублей после визита сотрудников скорой медицинской помощи, сообщил источник в правоохранительных органах.

«1 августа мужчина обратился в полицию по факту пропажи с его банковской карты 46 тыс. рублей, паспорта, а также его медицинского полиса. Организована проверка, обстоятельства выясняются», – сообщили РИА «Новости» в ГУ МВД по Москве.

Собеседник агентства в правоохранительных органах уточнил, что пропажу москвич обнаружил после визита сотрудников скорой помощи.

В декабре 2019 года полиция задержала подозреваемых в попытке кражи 8 млн рублей у 83-летнего пенсионера в Москве. Подозреваемыми оказались сотрудница банка и ее сын.





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