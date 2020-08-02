Модель Skoda Octavia получила новый турбомотор

02.08.2020, 11:41, Новости дня

Популярная модель Skoda Octavia теперь получила очередное обновление линейки силовых агрегатов.

Покупатели смогут выбрать автомобиль с турбированным мотором. Под капотом Skoda Octavia установят новый 1-литровый бензиновый двигатель, который выдает 110 л.с. мощности. Также сообщается о применении 6-ступенчатой механической трансмиссии. С такими параметрами разгон до 100 км в час потребует около 10 секунд.

Аналогичный силовой агрегат ранее уже применяли в моделях Volkswagen Golf и Seat Leon. Вместе с тем после выхода новой модификации стоимость автомобиля уменьшилась в Европе до 26,9 тысяч евро. Уже к сентябрю чешские покупатели смогут первыми опробовать обновленную версию популярной модели Skoda Octavia.