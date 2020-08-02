Названы сроки запуска вакцины «Вектора» в производство

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02.08.2020, 11:30, Новости дня

Вакцину от коронавируса разработки государственного научного центра (ГНЦ) вирусологии и биотехнологии «Вектор» планируется начать производить в ноябре 2020 года, сообщил гендиректор центра Ринат Максютов.

«Выход на производство мы рассчитываем осуществить уже в ноябре этого года. Поэтому ближе к концу года, началу следующего можно говорить о переходе на вакцинацию по крайней мере [людей из] групп риска с последующим переходом на массовую вакцинацию», – сказал Максютов в эфире «России 1», передает ТАСС.

В субботу министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцинацию от коронавируса планируется проводить бесплатно.

Ранее Мурашко сообщал, что клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава, завершены, готовятся документы для ее регистрации.





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