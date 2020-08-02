 

В Швейцарии назвали основные источники заражения коронавирусом

02.08.2020, 10:54, Новости дня

Основными источниками заражения коронавирусной инфекцией являются ночные клубы, бары и рестораны. К такому выводу пришло Федеральное управление здравоохранения Швейцарии в результате проведенного исследования, пишет издание The Local.

По его данным, 42% новых случаев инфицирования в Швейцарии связаны с посещением ночных клубов, 27% приходится на бары и рестораны. 

Исследование было проведено на фоне заявлений властей страны о том, что ночные клубы после карантина были открыты слишком рано.

Издание пишет, что 8 июня в Швейцарии было разрешено открыть заведения при условии посещения до 300 человек. В результате в стране была зафиксирована новая вспышка COVID-19.

Несколько кантонов страны сократили количество людей, допущенных в ночные клубы, другие ограничились ношением масок. 

К утру 2 августа коронавирусом в мире заразилось 17 849 853 человека, жертвами COVID-19 стали 685 054 человека, выздоровело 10 553 585.

В Швейцарии COVID-19 зафиксирован у 35 412 человек, 1981 случай закончился летально.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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