В РФ за сутки зафиксировали 5,4 тыс. случаев коронавируса

02.08.2020, 10:30, Новости дня

В РФ за последние сутки зафиксировали 5 тыс. 427 случаев коронавирусной инфекции, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

«За последние сутки в РФ подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5427 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1565 (28,8%) без клинических проявлений», – цитирует РИА «Новости» сообщение штаба.

При этом за сутки скончались 70 человек с подтвержденным COVID-19.

Наименьший темп прироста случаев зафиксирован в Подмосковье, Северной Осетии, ЕАО.

Прирост в 0,4% зарегистрировали в Тыве, Ивановской области, Ненецком автономном округе, Брянской области, Смоленской области, Марий Эл, Владимирской области.

Всего за время пандемии в РФ зарегистрировали 850 тыс. 870 случаев.

За прошлые сутки было зарегистрировано 5462 новых случая коронавируса и 95 летальных исходов.

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 18 млн человек.