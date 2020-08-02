Получение пособия для семей с детьми от трех до семи лет упростили

02.08.2020, 10:08, Новости дня

Правительство упростило оформление документов для получения пособия на детей от трех до семи лет, сообщила пресс-служба кабмина.

«С 1 ноября 2020 года малообеспеченным семьям будет проще получить пособие на детей от трех до семи лет. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Теперь для оформления выплаты гражданам не придется предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Государственные органы сами будут получать данные об алиментах через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Ранее министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщал, что на поддержку российских семей с детьми за период пандемии коронавируса было направлено порядка 640 млрд рублей.