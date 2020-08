В Калифорнии из-за пожаров начали эвакуацию тысяч жителей

02.08.2020, 9:48, Новости дня

В американском штате Калифорния началась эвакуация 7,8 тыс. жителей из-за природных пожаров, сообщила пожарная служба округа Риверсайд

«Приказ об эвакуации распространяется примерно на 2 тыс. 586 домов с приблизительно 7,8 тыс. человек», – цитирует ТАСС сообщение службы.

Огонь распространился на 4,8 гектара, для борьбы с ним направили 375 пожарных.

Breaking: #AppleFire in Cherry Valley, California, is now 12,000 acres and 0% contained. Nearly 8,000 people have been evacuated due to the fire. pic.twitter.com/8OY9Ttl4qT

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 2, 2020

Напомним, в октябре 2019 года в Калифорнии из-за пожара эвакуировали почти 200 тыс. жителей.

В 2018 году общее число жертв пожаров в Калифорнии достигло 79 человек, еще 1286 американцев пропали без вести. Глава Белого дома Дональд Трамп отмечал, что за время природных пожаров в Калифорнии без вести пропало намного больше людей, «чем считалось возможным», причем точное число пропавших «никто точно не знает».