 

Cumhuriyet – ситуация в Айя-Софии возмущает турецких историков

02.08.2020, 8:18, Новости дня

Ситуация в Соборе Святой Софии в Стамбуле, который открылся в качестве мечети, вызывает возмущение у председателя правления Ассоциации истории искусства Шерифа Яшара. Как передаёт Cumhuriyet, посетители складывали обувь на памятники с тысячелетней историей, заходили в ложу, предназначенную для правителя, и садились на оградительные конструкции, которые могут не выдержать и рухнуть.


Reuters

Кадры, запечатлённые в Айя-Софии в Стамбуле после решения об открытии здания в качестве мечети для богослужений, возмутили председателя правления Ассоциации истории искусства Шерифа Яшара. Как пишет Cumhuriyet, он отметил, что неоднократно доводил до сведения властей, какая картина складывается в 1500-летнем сооружении, но так и не добился реакции.

После открытия Айя-Софии в качестве мечети в это историческое сооружение хлынул поток посетителей и желающих помолиться. Посетители Айя-Софии складывали обувь на памятники с тысячелетней историей, заходили в ложу, предназначенную для правителя, и садились на оградительные конструкции.

«Заходя в зону махфиля хюнкара, относящегося к османскому периоду, граждане садятся на ограждение этого места исторического значения, а учитывая, что эти конструкции деревянные, они просто не выдержат», — говорит Яшар.

По его словам, поскольку Айя-София была передана Управлению по делам религии, персонал, который там находился, ушёл, и хотя представители управления обязались предупреждать посетителей, ситуация не меняется. 

«Представители Управления по делам религии не справляются, там снова нужен профессиональный персонал», — говорит Яшар.





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