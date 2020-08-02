Назван вред от ежедневного использования санитайзеров

02.08.2020, 8:08, Новости дня

В 2020 году санитайзер станет обязательным для школьников, это средство может как обезопасить детей от инфекции, так и нанести вред, сообщил иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.

Ученикам придется использовать санитайзеры и антисептики очень часто, что приводит к высушиванию кожи рук, отметил Продеус в интервью «Радио Sputnik».

«Специальных исследований о влиянии санитайзеров на детей не делали. Никогда такой задачи не было, хотя санитайзеры по качеству отличаются. Есть те, которые имеют некоторые смягчающие кожу ингредиенты, а есть и без них, но это никогда не было в центре внимания, поэтому специальных параллельных исследований брендов, с точки зрения чувствительной кожи, не проводили», – отметил эксперт.

Также не было исследований на тему влияния антисептиков на кожу детей, потому советы приходится давать такие же, как и для взрослых, сказал аллерголог.

«У старших школьников кожа рук схожа с взрослой. У детей до пяти лет кожа более чувствительная. Она будет больше сохнуть от использования санитайзеров. Кожа будет быстрее терять влагу. У первоклашек промежуточная ситуация. Это серая зона, поскольку у части таких детей кожа вполне нормальная, ведь дети взрослеют по-разному», – отметил он.

Продеус посоветовал не применять санитайзеры и антисептики каждые 15 минут. Они сушат кожу, поэтому их стоит применять только после контакта с потенциально опасной поверхностью.

Ранее сообщалось, что российская компания «Арнест» начала поставлять за рубеж антисептики «Септима». Также стало известно, что РФ будет поставлять дезинфекторы в аэрозольной упаковке в ОАЭ, Катар и страны Персидского залива. До этого российскими антисептиками заинтересовались в США и Европе.