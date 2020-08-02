Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 18 млн человек

02.08.2020, 7:48, Новости дня

В мире с начала пандемии коронавируса число инфицированных превысило 18 млн человек, сообщил специализированный портал по статистике Worldometer.

Жертвами вируса стали 688 тыс. 939 человек, согласно данным на портале Worldometer на 8.00 мск. Число инфицированных достигло 18 млн 23 тыс. 357 человек.

Первое место по количеству инфицированных (4,7 млн) и по числу летальных исходов (157 тыс.) занимают США, второе место – Бразилия (2,7 млн и 93,6 тыс. соответственно), третье – Индия (1,75 млн и 37,4 тыс).

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 31 июля за сутки зафиксировала максимальный прирост случаев коронавируса за время пандемии. Позже организация продлила ЧС по заболеванию в мире.