 

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 18 млн человек

02.08.2020, 7:48, Новости дня

В мире с начала пандемии коронавируса число инфицированных превысило 18 млн человек, сообщил специализированный портал по статистике Worldometer.

Жертвами вируса стали 688 тыс. 939 человек, согласно данным на портале Worldometer на 8.00 мск. Число инфицированных достигло 18 млн 23 тыс. 357 человек.

Первое место по количеству инфицированных (4,7 млн) и по числу летальных исходов (157 тыс.) занимают США, второе место – Бразилия (2,7 млн и 93,6 тыс. соответственно), третье – Индия (1,75 млн и 37,4 тыс).

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 31 июля за сутки зафиксировала максимальный прирост случаев коронавируса за время пандемии. Позже организация продлила ЧС по заболеванию в мире.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / В США против Ассанжа вынесено второе обвинительное заключение

02.08 / USA Today – за последние два года отношение американцев к Китаю стало небывало негативным

25.06 / «Казачья партия» призвала принять участие в голосовании по поправкам к Конституции

19.07 / Основного фигуранта дела о торговле детьми объявили в розыск

30.06 / В Тегеране прогремел взрыв

28.07 / Россияне высказали отношение к электронной трудовой

13.07 / Виновнику аварии на Столичном шоссе, в которой погибли четыре человека, сообщили о подозрении

29.06 / Euroactive – «единство и суверенитет» — Маас назвал приоритеты европейской внешней политики в период председательства Германии в ЕС

16.07 / Счетная палата указала на слишком высокие зарплаты в Фонде защиты прав дольщиков

17.07 / Полицейские в США застрелили пытавшегося покончить с собой мужчину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска