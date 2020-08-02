 

Венедиктов: Путин был уверен, что до декабря дожмет Лукашенко

02.08.2020, 7:25, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин был уверен, что до декабря дожмет своего белорусского коллегу Александра Лукашенко и добьется объединения Беларуси с Россией. Об этом в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону сказал главный редактор “Эха Москвы” Алексей Венедиктов.

“На самом деле история была очень интересной: он был уверен, что до декабря дожмет Лукашенко. Это я знаю точно. Во-первых, это красиво. Значит, объединение стран, фанфары… Я чего поехал-то [на интервью] к Лукашенко? Я хотел точку получить, а получил не только точку, но и тире с многоточием. Лукашенко мне сказал: “Мне предложили какую-то должность в парламенте. Они там с ума сошли”. То есть этот разговор был, понимаете?” – подчеркнул Венедиктов.

По его мнению, когда Путин понял, что у него не получилось объединить РФ и Беларусь, он осознал, что может стать “хромой уткой”.

“Спикер парламента – это второе лицо в государстве. И вот там все поломалось. Я сейчас не буду анализировать почему: были и экономические причины, наверное, и какие-то личностные, возможно. Но когда Путин понял, что у него эта идея – два государства, объединение, шампанское, флаги вьются, конница скачет, пушки палят – не получилась… История в том, что ты становишься хромой уткой”, – отметил Венедиктов.

Венедиктов: Путин увидел, что его окружение начало расползаться под пальцами. И тогда он сказал: “Ах так, суки?!” Читайте полную версию интервью

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

В конце 2018 года издание “Московский комсомолец” написало, что президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.

В апреле 2019 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что Беларусь получила от Москвы предложения по дальнейшей интеграции с Россией в рамках Союзного государства.

Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, “даже братской России”, и что он не хочет войти в историю как последний президент Беларуси.

По данным агентства Bloomberg, Путин предложил изменить конституцию РФ по обнулению своих президентских сроков после того, как Лукашенко отказался создавать Союзное государство.

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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