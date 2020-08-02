 

Венедиктов: Трамп – проблема для Америки. А Байден вернет Америку на путь лидерства

02.08.2020, 7:25, Новости дня

Действующий президент США Дональд Трамп является проблемой страны, а демократ Джо Байден в случае победы на выборах главы государства вернет Америку на путь лидерства. Такое мнение в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону выразил главный редактор “Эха Москвы” Алексей Венедиктов.

“Трамп – это проблема для Америки. И мы получаем свободные руки. Байден вернет, если сможет, Америку на путь лидерства – и, значит, с ним и с Америкой придется считаться. Сейчас с ней можно не считаться, потому что президент Америки говорит: “Да чего с нами считаться? Мы Америкой занимаемся. У вас Европа какая-то, Украина какая-то, Ближний Восток какой-то. А у меня здесь заводы”. Это другое видение, и, конечно, Байден в этом смысле хуже [для президента РФ Владимира Путина]. Политика Байдена хуже для нынешней команды российского президента, потому что он вернется в Европу”, – отметил Венедиктов.

Венедиктов: Путин увидел, что его окружение начало расползаться под пальцами. И тогда он сказал: “Ах так, суки?!” Читайте полную версию интервью

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут лидирующий по данным соцопросов бывший вице-президент США демократ Джо Байден и действующий президент США Дональд Трамп, который представляет Республиканскую партию.

30 июля Трамп предложил перенести выборы президента США из-за пандемии коронавируса.

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Главком ВМФ раскрыл сроки завершения ходовых испытаний подлодки «Волхов»

04.07 / Суд по делу MH17 отклонил большинство запросов защиты Пулатова, но позволил адвокатам осмотреть обломки

06.07 / Работу яслей и детсадов начнут координировать на едином ресурсе

21.07 / Минобороны заказало универсальный двигатель для Су-27, Су-30 и Су-35

30.06 / Биржевая цена бензина Аи-95 третий день подряд обновляет исторический рекорд

01.07 / К обычному режиму работы в Москве вернут более половины коечного фонда

31.07 / Эксперт: Партия Прилепина может отобрать электорат у «Справедливой России»

02.07 / Песков: Путин оперативно подпишет указ о поправках в Конституцию

09.07 / Правительство выделило 1,3 млрд рублей на надбавки полицейским в регионах

08.07 / Эксперт объяснил смысл внесения изменений в водительское удостоверение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска