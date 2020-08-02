“Я кричала и стучала во все двери. Никто не отреагировал”. В поезде “Мариуполь – Киев” злоумышленник избил и пытался изнасиловать пассажирку

02.08.2020, 4:01, Новости дня

Пассажирка поезда “Мариуполь – Киев” сообщила, что ночью 31 июля на нее было совершено нападение. Неизвестный мужчина проник в купе, где она находилась с ребенком, и стал ее бить. Об этом она написала в Facebook.

“Неизвестный проник в наше купе, одет был только в трусы, заблокировал дверь и начал бить. Прижал к кровати. Держал за горло и бил много раз. Я кричала, проснулся сын. Он начал кричать и просить не бить маму, на что неизвестный развернулся и хотел ударить сына. Я задержала удар, пообещав, что сделаю все, что угодно, лишь бы он не бил сына”, – рассказала Анастасия.

По ее словам, она уговорила злоумышленника выйти из купе, он отвел ее в свое купе, где продолжил приставать к женщине.

“В это время мой сын начал плакать и звать меня. Я предложила выйти и пойти успокоить сына под предлогом, что ребенок может разбудить всех. Выйдя из купе, я забежала к сыну, и мы босиком побежали к проводнице. Она спала и не понимала, что происходит. Человек голый по вагону бежал в нашем направлении. Поняв, что здесь защиты не найду, мы побежали в другой вагон, где я начала кричать и стучать во все двери. Хуже всего, что никто не отреагировал”, – отметила пострадавшая.

Вчора 31.07 в поїзді «Маріуполь-Київ» близько 3:00 на мене було скоєно напад. В купе я була з сином. Прокинулася від… Posted by Anastaisha Lygova on Laupäev, 1. august 2020

Проводница соседнего вагона смогла защитить Лугову и ее ребенка. Начальник поезда распорядился охранять злоумышленника.

“В 7.11 мы прибыли на станцию Киев-Пассажирский, где нас ждал наряд полиции, вызванный моим мужем. Неизвестного задержали”, – сообщила Анастасия.

По информации заместителя министра МВД Антона Геращенко, напал на Лугову уроженец Запорожья Виталий Рудзько, у которого три судимости – за угон автомобиля, за хулиганство и за кражу. Об этом Геращенко написал 1 августа в Facebook.

Ублюдок, избивший и пытавшийся изнасиловать Анастасию Луговую этой ночью в поезде Мариуполь – Киев, был сегодня… Posted by Антон Геращенко on Laupäev, 1. august 2020

По информации Геращенко, прокуратура готовит Рудзько подозрение по статьям “нанесение телесных повреждений средней тяжести” и “попытка изнасилования”.

“Полиция и прокуратура будут просить судью выбрать меру пресечения в виде ареста без права выхода под залог, так как этот человек просто опасен для окружающих”, – подчеркнул замминистра.