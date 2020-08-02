 

Трампа упрекнули в отсутствии стратегического подхода к отношениям с Россией

02.08.2020, 3:08, Новости дня

У главы американского государства Дональда Трампа нет стратегического подхода к ведению дел с Россией, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.

По словам источника Washington Post, Трамп «не хочет, чтобы РФ с ним грубо обращалась», передает ТАСС.

Он не согласен с тем, что Трамп в отношениях с Россией «заботится о внешней политике США» и осведомлен об истории отношений двух стран. Представитель Белого дома считает, что Трамп «подрывает политику США», не проводит ее «последовательно».

Утверждается, что «разногласия между Трампом и представителями его администрации по поводу РФ маскируют отсутствие стратегического подхода к Москве».

Напомним, как свидетельствуют опросы, проведенные ABC и Ipsos, 63% жителей США не одобряют политику Трампа, которую он проводит в отношении Москвы.





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