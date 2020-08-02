В июле до начала перемирия на Донбассе погиб 61 боевик – штаб ООС

02.08.2020, 2:50, Новости дня

До начала нового перемирия оккупанты на Донбассе потеряли более 60 боевиков. Об этом проинформировал 1 августа в Facebook штаб операции Объединенных сил (ООС).

“Наша разведка сообщает, что за каждую потерянную жизнь украинского воина оккупанты несут заслуженное наказание. Так, только в период с 1-го по 26 июля противник понес безвозвратные потери, которые составили 61 лицо (46 из которых боевые) и 54 раненых и травмированных (40 из которых боевые). Кроме этого, наши воины уничтожили 12 единиц вражеского вооружения и военной техники”, – говорится в сообщении.

В штабе ООС рассказали, что после начала полного и всеобъемлющего режима прекращения огня “враг понес потери умершими три человека и травмированными четыре”.

“Это произошло в результате неосторожного обращения с оружием, употребления алкоголя и наркотических веществ, попыток самоубийства и тому подобное”, – уточнили в пресс-центре.

ЗБРОЙНІ ФОРМУВАННЯ РФ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ НЕ МАЮТЬ ДОВІРИ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯЗа даними розвідки Об’єднаних сил,… Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Laupäev, 1. august 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. Он также заявлял, что соглашение о прекращении огня должны подписать все участники нормандского формата.

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики “ЛДНР” заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.