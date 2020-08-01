 

Без участия США урегулировать конфликт на Донбассе будет очень сложно – Кравчук

01.08.2020, 23:25, Новости дня

Без участия США урегулировать конфликт на Донбассе “очень сложно”. Об этом глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил 1 августа в эфире телеканала “Украина 24”.

“Я скажу откровенно: пока в этом формате, если и дальше будет тупиковая ситуация, пока не будут введены в формат по установлению мира на Донбассе США, это будет очень сложно. Потому что я думаю, что наиболее сильная, наиболее богатая страна мира может иметь наибольшее влияние”, – сказал он.

Первый президент Украины отметил, что сейчас у США свои проблемы: “выборы на носу, коронавирус”.

“Я говорю об этом (участии США в разрешении конфликта на Донбассе. – “ГОРДОН”) в перспективе. Но мы увидим, а вдруг начнутся шаги и мир постепенно будет устанавливаться”, – объяснил Кравчук.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

До недавнего времени украинскую делегацию в Минске возглавлял второй президент Украины Леонид Кучма. 28 июля Офис президента Украины сообщил, что Кучма подал в отставку и больше не будет принимать участие в работе ТКГ.

30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил главой делегации Кравчука. Первый президент заявлял, что своей основной миссией на этой должности считает завершение войны на Донбассе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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