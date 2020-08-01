Трамп обеспокоился из-за разрыва в доходах миллиардеров и простых американцев

01.08.2020, 23:16, Новости дня

Необходимо принять меры, чтобы сократить разрыв в доходах миллиардеров и простых американцев, сообщил президент США Дональд Трамп.

Он прокомментировал сообщение Business Insider, согласно которому на фоне распространения коронавируса «40 млн американцев подали заявки на пособие по безработице», а «чистая стоимость активов миллиардеров увеличилась на полтриллиона долларов».

Трамп заявил, что «согласен с этим». Он признал, что «разница в доходах» сейчас «слишком большая». По его словам, «изменения должны быть внесены в ближайшее время», передает ТАСС.

Неправительственная организация Institute for Policy Studies пишет, что многие жители США сталкиваются с серьезными финансовыми трудностями в связи с коронавирусом. При этом с начала 2020 года по апрель «состояние 34 из 170 богатейших миллиардеров США увеличилось на десятки миллионов долларов».

Напомним, Трамп обещал наступление «золотого века» для США.



