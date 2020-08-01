Американские астронавты возвращаются на Землю в капсуле SpaceX Dragon
01.08.2020, 23:06, Новости дня
Двое астронавтов НАСА, прибывшие в конце мая на Международную космическую станцию (МКС) на ракете SpaceX, возвращаются на Землю.
Даг Хёрли и Боб Бенкен в субботу приняли участие в прощальной церемонии на МКС, за несколько часов до их запланированного вылета на Землю в капсуле SpaceX Dragon.
Боб Бенкен и Даг Хёрли
Несмотря на приближение урагана «Исайя» к США, НАСА заявило, что погода благоприятна для того, чтобы капсула приводнилась в воскресенье днем в Мексиканском заливе недалеко от Панама-Сити, штат Флорида. Это будет первое приводнение астронавтов за последние 45 лет. В последний раз астронавты приводнились после совместной космической миссии США и СССР «Аполлон-Союз». в 1975 году.
Астронавты завершают свою двухмесячную миссию, которая ознаменовала собой новую эру в американской космической отрасли – США впервые за много лет запустили в космос собственную ракету с экипажем на борту.
После запуска Хёрли и Бенкена из Космического центра имени Кеннеди 30 мая, SpaceX стала первой частной компанией, отправившей людей на орбиту Земли. Теперь SpaceX должна стать первой частной компанией, которая вернула людей с орбиты.
«Запуск был сложнее, но самое главное – наше возвращение домой», – сказал Бенкен.
По словам Бенкена, успешное приводнение позволит назвать запуск американского экипажа астронавтов «полным циклом».
Командир МКС Крис Кэссиди, который останется на борту с двумя российскими космонавтами до октября, подарил Хёрли маленький флаг США, оставленный предыдущими астронавтами после запуска на МКС с территории США в июле 2011 года. Херли был пилотом во время этого последнего полета «Шаттла». Этот флаг в будущем будет доставлен на Луну в рамках программы НАСА «Артемис».
SpaceX Элона Маск легко опередила компанию Boeing, которая не планирует запускать свою первую команду до следующего года. Следующий полет экипажа SpaceX запланирован на конец сентября.
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