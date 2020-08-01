ВОЗ продлила ЧС по коронавирусу

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01.08.2020, 21:16, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения решила продлить режим международной чрезвычайной ситуации по пандемии коронавируса, сообщил комитет ВОЗ по ЧС.

Режим продляется на очередные три месяца, передает ТАСС со ссылкой на организацию.

В комитете заявили, что пандемия все еще «представляет собой чрезвычайную ситуацию для общественного здравоохранения, вызывающую международную озабоченность».

Пандемия «представляет собой кризис, который случается раз в столетие, ее последствия будут ощущаться на протяжении предстоящих десятилетий», сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Напомним, 31 июля ВОЗ зафиксировала максимальный суточный прирост случаев коронавируса за время пандемии.

29 июля президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ успокаивается, но еще может качнуться в любую сторону, поводов расслабляться нет. Он попросил осторожно принимать решения о снятии ограничений по COVID-19.





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