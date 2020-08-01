МИД объяснил, чем обернется желание восточноевропейских стран принять у себя войска США

01.08.2020, 21:08, Новости дня

Стремление восточноевропейских стран принять у себя американские войска не будет способствовать укреплению безопасности этих государств, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«То, что мы наблюдаем сегодня, – попытки обретения военного превосходства и стремление укреплять свою безопасность за счет обретения военного превосходства – эти тенденции крайне опасны и носят дестабилизирующий характер и точно не укрепят ничью безопасность, в том числе и тех государств, которые сегодня объявляют себя «прифронтовыми» и через 35 лет после подписания Хельсинкского заключительного акта вступили в соревнование за право принимать на своей территории американские войска», – сказал замглавы МИД ТАСС.

Грушко подчеркнул, что это поведение – главный маркер кризиса, сложившегося в европейской безопасности.

Попытки достичь военного превосходства в Европе могут привести к ситуации времен холодной войны, уверен дипломат.

«Вопрос, я думаю, заключается в том, что рано или поздно должно прийти понимание, что такая политика, которая не опирается на уважение законных интересов всех государств региона ОБСЕ, контрпродуктивна. Любые шаги, которые противоречат этой логике, подрывают европейскую безопасность и подрывают безопасность тех стран, которые пытаются добиться сегодня военного превосходства. Этого они не добьются, но могут добиться ситуации, схожей с временами холодной войны, со всеми издержками для их собственной безопасности», – сказал он.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер объявил о выводе из Германии 11,9 тыс. американских военнослужащих, 6,4 тыс. из которых отправятся на родину, остальные будут переброшены в Италию и Бельгию. Позже президент США Дональд Трамп поставил под сомнение обязанность США защищать Германию от России.

В июне 2020 года Румыния впервые с окончания Второй мировой войны официально признала Россию «врагом». В стратегии национальной обороны республики на 2020-2040 годы говорится об «агрессивном поведении» Москвы и о «милитаризации Черноморского региона».