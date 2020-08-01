Задержанных в Белоруссии 33 россиян арестовали

01.08.2020, 20:30, Новости дня

Глава Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич заявил, что россиян, задержанных под Минском, заключили под стражу.

«Подозреваемыми по этому уголовному делу признаны 33 гражданина Российской Федерации, и они задержаны. 31 июля в отношении них следствием избрана и прокурором санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу», – цитирует Носкевича БелТА.

Основанием для подозрений в отношении россиян послужило то, что у них якобы было достаточно времени для вылета в Стамбул после прибытия в Минск, а места в гостинице и санатории «Белорусочка» были забранированы заранее.

«Располагая достаточным ресурсом времени для регистрации на рейс и, соответственно, на вылет из страны, вся группа проследовала мимо аэропорта и заселилась в гостиницу IBB в Минске», – отметил глава ведомства.

«Пробыв сутки в гостинице IBB и не улетев в Стамбул, как заявляют подозреваемые (не улетев ни 25, ни 26, ни 27 июля, хотя имелась такая возможность), вся группа переехала, уведомив администрацию гостиницы IBB, что якобы едут в аэропорт для вылета из страны. Тем не менее они заселились в санаторий «Белорусочка», – продолжил Носкевич.

Он уточнил, что во время проживания россиян в санатории оперативники заподозрили их и решили их задержать.

В телефонах задержанных содержалась информация о том, что они ожидают своих «коллег» – граждан России, сказал глава белорусского СК.

«Кроме того, нами была получена информация о том, что они все практически имеют серьезное боевое прошлое. Воевали на востоке Украины. Практически все принадлежат к «частной военной компании Вагнера». Понятно, что других решений в отношении всех этих граждан, кроме как задержание и принятие иных процессуальных мер, собственно, не предполагалось», – заключил он.

В четверг посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев сообщал, что основанием для приезда россиян в Белоруссию стал договор с фирмой, зарегистрированной в республике. У каждого из них есть соответствующий трудовой договор. Он отмечал, что россияне собирались вылететь из Минска в Стамбул, чтобы «обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов».

Следственный комитет Белоруссии ранее называл билеты в Стамбул попыткой подготовить себе алиби.

Также Лукашенко призвал украинских силовиков действовать аккуратно в случае с российскими гражданами и заявил, что они якобы были лишь первой группой из 180 или 200 человек.