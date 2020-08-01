 

Суд арестовал мужчину, который пытался изнасиловать пассажирку поезда “Мариуполь – Киев” – Геращенко

01.08.2020, 20:05, Новости дня

Судья Соломенского районного суда удовлетворила ходатайство прокуратуры и полиции об аресте Виталия Рудзько, подозреваемого в избиении и попытке изнасилования Анастасии Луговой, на два месяца. Об этом в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его информации, судья отправила Виталия Рудзько за решетку без права выхода под залог.

“Досудебное следствие по делу будет полным, всесторонним и проведенным в разумные сроки”, – отметил Геращенко.

Только что судья Соломенского районного суда Горбатовская Светалана Анатольевна удовлетворила ходатайство прокуратуры и…

Posted by Антон Геращенко on Laupäev, 1. august 2020

По данным Геращенко, Рудзько – уроженец Запорожья, у него три судимости – за угон автомобиля, за хулиганство и за кражу.

Нападение на пассажирку поезда “Мариуполь – Киев” произошло ночью 31 июля. Неизвестный мужчина проник в купе, где она находилась с ребенком, стал ее бить и пытался изнасиловать.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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