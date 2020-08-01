 

“Никакого намека на политику”. Степанов прокомментировал разделение Украины на зоны распространенности COVID-19

01.08.2020, 20:05, Новости дня

В распределении областей Украины на зоны по распространенности коронавирусной инфекции политического подтекста нет. Об этом 1 августа в ходе рабочей поездки в Ровенскую область заявил журналистам министр здравоохранения Максим Степанов, информирует сайт Кабинета Министров.

“Мы честно говорим, какая ситуация в том или ином регионе. Мы показываем цифры, в связи с чем нужно вводить “зеленый”, или “желтый”, или “красный” уровни. В Министерстве здравоохранения нет ни одного намека на политику. Единственный приоритет – здоровье и безопасность украинцев”, – сказал он.

По словам министра, уровень распространения COVID-19 в каждом регионе происходит автоматически.

“Там четко все систематизировано, нет человеческого фактора. Есть цифры, которые отражают реальную опасность, которая есть в том или ином регионе”, – подчеркнул Степанов.

Он считает, что накануне местных выборов в Украине будут политические спекуляции, связанные с карантинными ограничениями из-за коронавируса.

Правительство Украины разделило страну на четыре зоны в зависимости от распространения инфекционного заболевания COVID-19: “красную”, “оранжевую”, “желтую” и “зеленую”. Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области попали в “красную” зону адаптивного карантина, что предусматривает остановку общественного транспорта, закрытие образовательных учреждений, ресторанов и торгово-развлекательных центров.

31 июля недовольство внесением в “красную” зону выразили в Луцке и Тернополе.

По состоянию на 1 августа число случаев COVID-19 в Украине составляет 71 056. 1709 больных умерли, 39 308 выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Лукашенко противопоставил работу Сбербанка и Белгазпромбанка

28.06 / В Харьковской области открыли стрельбу по отдыхавшим, есть погибший – полиция

20.07 / Организаторы назвали новую дату шествия «Бессмертного полка»

08.07 / Опубликовано видео задержания в Астрахани планировавшего теракт сторонника ИГ

19.07 / “Динамо” проиграло “Колосу”, но пробилось в Лигу чемпионов

02.07 / Трамп назвал слухи о «сговоре» РФ с талибами обманом

27.06 / Явка на онлайн-голосовании по поправкам к Конституции превысила 70%

10.07 / В МВФ рассказали, консультируют ли Зеленского по кандидатуре нового главы НБУ

28.07 / Кремль дал оценку кандидатам в президенты Белоруссии

05.07 / МЧС спасает красноярскую деревню от приближающегося огня

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска