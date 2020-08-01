Пассажиры первого рейса Москва – Лондон рассказали о перелете

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01.08.2020, 19:48, Новости дня

Пассажиры первого после снятия ограничений рейса из Москвы в Лондон рассказали о впечатлениях от перелета, который прошел 1 августа.

Полет, по словам собеседников РИА «Новости», прошел хорошо, самолет был заполнен на 60-75%. На борту менялись медицинские маски, а люди были рассажены через одного.

Также не было проблем с покупкой билетов на рейс, на борту предоставлялось питание.

«Через три часа полета нам выдали маски, а питание выдавали в коробочках», – добавили собеседники.

Напомним, 1 августа РФ возобновила полеты за рубеж. Росавиация сообщала, что российские авиакомпании имеют право отказать в допуске на рейс иностранцу без подтверждающего отсутствие коронавируса документа.

С 15 августа возобновляется авиасообщение со Швейцарией.





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