Лукашенко заявил возможности сохранить «Белгазпромбанк» без Газпрома

01.08.2020, 19:16, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе беседы с руководителем временной администрации «Белгазпромбанка» Надеждой Ермаковой заявил, что банк сохранят, даже если от него откажется Газпром.

«Очень бы просил, чтобы порядок был в банке, банк губить нельзя. Это банк, который, если Газпром от него откажется, господь с ними. Трудовой коллектив есть, навыки есть, возможности будут. Мы Национальным банком будем поддерживать этот банк: там же наши люди и наши предприятия», – сказал Лукашенко, передает БелТА.

По его словам, предприятие попало в сложную ситуацию из-за «коррупционных проявлений», но у республики есть опыт не просто удержания банков на плаву, «но и нормального их функционирования».

В ходе совещания с представителями своего штаба Лукашенко распорядился обеспечить безопасность участков для голосования на выборах главы государства.

«Особое внимание попрошу обратить вас, Виктор Владимирович (Виктор Шейман, управделами президента – прим. ВЗГЛЯД), на обеспечение безопасности на избирательных участках. Потому что мне все чаще и чаще поступает информация о том, что не везде у нас спокойно хотят провести президентские выборы. А обеспечить безопасность на каждом участке – наша святая обязанность», – сказал глава государства.

Он отметил, что нужно разрешить оппозиции «покричать и пошуметь», но «излишеств быть не должно».

«Не должно быть так, что они начнут нас критиковать за то, что мы используем момент, чтобы где-то кого-то ограничить», – отметил Лукашенко.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа.

Ранее жена экс-кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало Вероника сообщила о задержании ее сестры, работающей в Белгазпромбанке. Она расценила этот арест как политическое давление.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что у Александра Лукашенко остался последний реальный соперник на выборах. После «удаления с поля» двух главных оппозиционных кандидатов, неожиданной альтернативой Лукашенко стала домохозяйка Светлана Тихановская. В политике она новичок и известна только как супруга популярного блогера.