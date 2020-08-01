Напряженность в Портленде пошла на спад после начала вывода федеральных агентов

01.08.2020, 18:40, Новости дня

C наступлением субботы в центре Портленда на мирный протест собрались более тысячи человек. Это произошло через три дня после объявления о том, что присутствие федеральных агентов в Портленде будет сокращено. Это соглашение, как надеются власти Орегона, позволит ослабить напряженность. Город пытается прекратить ночные протесты, которые часто перетекают в беспорядки.

Протесты в пятницу, как и в четверг, впервые за несколько недель не переросли в беспорядки рядом со зданием федерального суда, который стал эпицентром столкновений между демонстрантами и федеральными агентами. Это произошло после того, как федералы стали сокращать свои силы в городе в соответствии с соглашением между губернатором-демократом Кейт Браун и администрацией Трампа.

По состоянию на полночь субботы рядом со зданием суда, которое было центром протестов в течение нескольких недель, не было никаких федеральных агентов, и вокруг этого района не было заметного присутствия правоохранительных органов.

В какой-то момент ночью был запущен небольшой фейерверк. Протестующие умоляли людей не применять насилие. Позже рядом со зданием суда появились несколько небольших пожаров, один из которых был потушен протестующими.

После того, как сотрудники Таможенно-пограничной службы, Службы маршалов и Иммиграционно-таможенной полиции отступили, на смену им пришли полицейские штата Орегон.

В своем Твиттере президент Дональд Трамп в пятницу вечером повторил, что Министерство внутренней безопасности США «не покинет Портленд, пока местная полиция не завершит очистку от анархистов и агитаторов».