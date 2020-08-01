Трамп намерен запретить TikTok в США

01.08.2020, 18:40, Новости дня

Президент Дональд Трамп заявил в пятницу, что он может уже в субботу принять меры для того, чтобы остановить работу популярного видеоприложения на территории США.

«Что касается TikTok, мы запрещаем его в Соединенных Штатах», – сказал он журналистам, которые находились вместе с президентом во время его визита во Флориду.

Трамп, скорее всего, запретит приложение своим указом. Трамп не поддерживает идею того, что американская компания может приобрести приложение у китайской компании ByteDance.

Приложение чрезвычайно популярно как в США, так и по всему миру. Его уже скачали 2 миллиарда раз, 165 миллионов из этих загрузок были осуществлены в США.

В приложении представлены не только развлекательные видеоролики, но и дебаты, политические мнения по таким вопросам, как расовая справедливость и предстоящие выборы президента в США.

Администрация США обеспокоена тем, что TikTok может представлять угрозу национальной безопасности и делиться данными своих пользователей с правительством Китая. Тем не менее, компания, владеющая TikTok, ByteDance, заявляет, что не передает данные о своих пользователях правительству Китая, и утверждает, что хранит данные только в США и Сингапуре. TikTok также недавно наняла бывшего руководителя Disney Кевина Майера на пост генерального директора в попытке отдалиться от Пекина.

Министр финансов Стив Мнучин заявил ранее на этой неделе, что правительственный Комитет по иностранным инвестициям, межведомственная группа, возглавляемая Министерством финансов, будет изучать TikTok.

Работа комитета заключается в том, чтобы контролировать иностранные инвестиции и оценивать их на предмет потенциальных рисков для национальной безопасности. Это может заставить компании отказаться от сделок или вводить другие меры, необходимые для защиты национальной безопасности.