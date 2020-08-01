Стало известно о смерти самой тяжелой женщины России

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01.08.2020, 18:08, Новости дня

В РФ скончалась считавшаяся самой тяжелой женщиной страны жительница Тюмени Любовь Нурдинова, она скончалась в возрасте 57 лет, пишут СМИ.

Причина смерти женщины не сообщается, родственники отказались комментировать ситуацию, передает 72.ru.

Отмечается, что вес женщины достигал 350 килограммов. Около 18 лет она не могла покинуть дом, пока в апреле не сделала операцию. После нее она сбросила до 158 килограммов.





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