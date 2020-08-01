 

На судоверфи в Индии упал кран, погибли не менее 11 человек

01.08.2020, 17:50, Новости дня

1 августа в городе Вишакхапатнам на юго-восточном побережье Индии произошло обрушение крана на судоверфи. Об этом сообщает Asian News International (ANI).

В результате инцидента погибли не менее 11 рабочих, известно также об одном раненом.

Обрушение произошло на верфи Hindustan Shipyard Limited во время испытаний на нагрузку нового крана, который готовили к полномасштабной эксплуатации.

На видео, которое агентство опубликовало в Twitter, видно, как кран заваливается на бок и распадается на несколько частей.

#WATCH A crane collapses at Hindustan Shipyard Limited in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. 10 dead and 1 injured in the incident, says DCP Suresh Babu. pic.twitter.com/BOuz1PdJu3

— ANI (@ANI) August 1, 2020

The Times of India отмечает, что среди погибших четыре штатных сотрудника Hindustan Shipyard Limited и семь человек, которые работали на верфи по контракту. Кран был куплен в Мумбаи у компании Anupam Crane.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07 / Вопрос дня: Кому из россиян положены новые антикризисные выплаты?

01.07 / Участки для голосования по Конституции открылись в Хабаровском крае и Приморье

02.07 / На Кубани к высокоскоростному интернету подключат более 350 образовательных организаций

20.07 / Новый глава НБУ рассказал, сделает ли курс 30 грн/$ по просьбе Зеленского

07.07 / Россия договорилась с Японией об экспорте молока

16.07 / Памятник Баранову на Аляске уберут, чтобы «не причинять боль» коренным народам

27.07 / “Знаем цену перемириям”. Силы ООС будут расценивать как наступление любой обстрел боевиков

05.07 / Фигурант дела Шеремета Антоненко: За все время ареста у меня было два свидания, и те пришлось выгрызать

06.07 / France 24 – Мона Лиза «вышла из изоляции» и снова улыбается посетителям Лувра

25.07 / В Сети появилось видео с затонувшего в Керченском проливе бронетранспортера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска