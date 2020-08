На судоверфи в Индии упал кран, погибли не менее 11 человек

01.08.2020, 17:50, Новости дня

1 августа в городе Вишакхапатнам на юго-восточном побережье Индии произошло обрушение крана на судоверфи. Об этом сообщает Asian News International (ANI).

В результате инцидента погибли не менее 11 рабочих, известно также об одном раненом.

Обрушение произошло на верфи Hindustan Shipyard Limited во время испытаний на нагрузку нового крана, который готовили к полномасштабной эксплуатации.

На видео, которое агентство опубликовало в Twitter, видно, как кран заваливается на бок и распадается на несколько частей.

#WATCH A crane collapses at Hindustan Shipyard Limited in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. 10 dead and 1 injured in the incident, says DCP Suresh Babu. pic.twitter.com/BOuz1PdJu3

— ANI (@ANI) August 1, 2020

The Times of India отмечает, что среди погибших четыре штатных сотрудника Hindustan Shipyard Limited и семь человек, которые работали на верфи по контракту. Кран был куплен в Мумбаи у компании Anupam Crane.