 

“Чернобыль” получил премию BAFTA как лучший мини-сериал

01.08.2020, 17:50, Новости дня

Британская академия кино и телевизионных искусств BAFTA провела онлайн-награждение номинантов. Сериал “Чернобыль” компании HBO получил награду как лучший мини-сериал года. Об этом сообщил Twitter BAFTA 31 июля.

Британский актер Джаред Харрис, сыгравший главную роль в “Чернобыле”, получил “бронзовую маску” в номинации “Лучшая мужская роль”. Сериал HBO получил премии в девяти из 14 номинаций: за лучшую операторскую работу и свет, лучшие декорации, звук и монтаж.

Награждение должно было состояться весной, его перенесли из-за пандемии коронавируса.

The fabulous and chilling real-life drama Chernobyl wins the Mini-Series BAFTA #VirginMediaBAFTAs #BAFTAs pic.twitter.com/qu4bw5cpHY

— BAFTA (@BAFTA) July 31, 2020

В сентябре 2019 года сериал “Чернобыль” завоевал 10 наград премии “Эмми”, его номинировали в 19 категориях.

Премьера сериала состоялась на HBO 6 мая 2019 года. В картине всего пять эпизодов.

Фильм основан на событиях 1986 года, когда произошел взрыв четвертого реактора на Чернобыльской АЭС. Роли исполнили Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон, Джаред Харрис, Джесси Бакли. Снимался фильм на Игналинской АЭС в Литве, съемки проходили также в Украине.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года стала одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории. По международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году, авария на ЧАЭС – одна из двух, которую оценили по максимальному, седьмому, уровню опасности. Сопоставима с ней по масштабам только катастрофа на японской АЭС “Фукусима-1” 2011 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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