 

“Путин вступает в игру”. Ганапольский считает, что задержание наемников ЧВК “Вагнер” может завершиться аннексией Беларуси

01.08.2020, 17:50, Новости дня

Задержание белорусскими спецслужбами возле Минска наемников российской частной военной компании (ЧВК) “Вагнер” может привести к аннексии Беларуси Россией. Такое мнение 31 июля журналист Матвей Ганапольский выразил в блоге на сайте радиостанции “Эхо Москвы”.

Он считает, что определенные роли в данной ситуации играют президент РФ Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко.

“Итак, Путин вступает в игру. Его позиция в том, что террорист – Лукашенко, что именно он захватил невинных граждан. И можно быть уверенными, что какие бы доказательства и признания не положит на стол президент Беларуси, позиция Путина не изменится. Что последует за этим? Давайте я скажу самый жесткий вариант, который мне кажется все более реальным. Он называется “аннексия Беларуси” – свержение “террористического режима Лукашенко” с его арестом”, – написал Ганапольский.

Он предполагает, что “делать это будут российские войска из расположенных на территории Беларуси военных баз”.

“Выборы будут отменены. Это все будет сделано ради спасения несчастных и ни в чем не виноватых россиян, которые поехали в Минск собирать грибы и копать бульбу”, – иронизирует российский журналист.

По его словам, “два лидера втюхивают дурку своим гражданам, держа обе страны на грани войны и не сообщая причину”.

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК “Вагнер”, власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта “Миротворец” как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

31 июля Офис генпрокурора Украины сообщил о подозрении в участии в террористической организации 28 задержанным в Беларуси наемникам и уведомил Минск о намерении просить об их экстрадиции.

Российский военный журналист Семен Пегов утверждает, что компания “Вагнер” намеревалась перебросить группу своих бойцов через Беларусь в Африку и белорусские власти знали об этом. “Радио Свобода” считает, что точкой назначения группы был Судан.

В Совбезе Беларуси заявили, что РФ не уведомляла о переброске сил ЧВК через Беларусь.

В Следкоме Беларуси рассказали, что задержанные дают противоречивые показания.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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