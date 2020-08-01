В Петербурге уничтожили авиабомбу времен Великой Отечественной

01.08.2020, 17:48, Новости дня

В Петербурге обезвредили фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной, об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Ранним утром в Санкт-Петербурге завершилась многочасовая операция по обезвреживанию 500-килограммовой фугасной авиабомбы времен Великой Отечественной войны», – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Бомбу нашли рабочие на Пулковском шоссе во время работы на стройке. Для обезвреживания фугаса к месту приехал расчет Невского спасательного центра МЧС России.

«Спасателям потребовалось несколько часов для того, чтобы аккуратно подобраться к снаряду, обвязать его специальными тросами и при помощи крана погрузить на автомобиль. После чего пролежавшая в земле более семи десятилетий опасная находка отправилась на полигон где и была уничтожена», – отметили в МЧС.

В мае сообщалось, что саперы МЧС РФ с начала 2020 года обезвредили более 100 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, поднятых со дна Черного моря в Крыму.