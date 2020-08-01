В Севастополе в ДТП пострадали шестеро детей

01.08.2020, 17:48, Новости дня

В Севастополе легковой Мercedes столкнулся с автобусом, пострадали 14 человек, среди них шестеро детей, сообщили в городском управлении МВД.

Водитель легкового автомобиля врезался в двигавшийся впереди автобус, среди пострадавших – восемь взрослых и шестеро детей, сообщили ТАСС в УМВД по городу.

«Тяжелых [пациентов] нет. По медицинской части все отработали», – сказал директор департамента здравоохранения города Сергей Шеховцов.

Напомним, 31 июля, около пяти утра, на участке трассы «Таврида» в Крыму произошла авария. Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, по предварительным данным, уснул за рулем и врезался в грузовик КамАЗ с прицепом, в результате чего погибли девять человек. В МВД Крыма сообщили, что во время ДТП грузовик двигался с небольшой скоростью.