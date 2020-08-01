 

Коронавирус обнаружен уже на втором американском авианосце

01.08.2020, 17:32, Новости дня

На американском авианосце USS George H.W. Bush у «небольшого числа» военнослужащих был обнаружен коронавирус, пишет Task and Purpose. ВМС не говорят, когда и сколько именно человек заболели. Как отмечает ресурс, после масштабной вспышки на USS Theodore Roosevelt это второй авианосец, экипаж которого сталкивается с COVID-19.


Reuters

У «небольшого числа» военнослужащих, приписанных к американскому авианосцу USS George H.W. Bush, был обнаружен коронавирус, пишет Task and Purpose.

Как сказала представитель авиации Атлантического флота коммандер Дженнифер Крэгг, из-за ограничений по разглашению информации, введённых Пентагоном, она не может рассказать, когда или сколько именно членов экипажа заразились.

 

«В соответствии с мерами обеспечения секретности Министерство обороны не разглашает число заражённых в формировании, на объекте или в географической местности», — сказала Крэгг. По её словам, военнослужащие заразились «этим летом», однако других подробностей представитель раскрывать не стала. 

 

Ранее СМИ сообщали, что заболевшие члены экипажа сейчас находятся на карантине дома, в то время как корабль стоит на плановом ремонте на военно-морской верфи Норфолк, в штате Вирджиния. 

 

Крэгг заверила, что на USS George H.W. Bush сейчас действуют строгие правила социального дистанцирования, ношения индивидуальных средств защиты и усиленной дезинфекции помещений. «На верфи Норфолк осуществляются замеры температуры, с помощью анкет отслеживается состояние здоровья состава и, при необходимости, моряки с симптомами отправляются на медобследование», — отметила коммандер. 

 

Как напоминает Task and Purpose, коронавирус показал, насколько уязвимы экипажи кораблей ВМС в условиях пандемии. Так, на борту авианосца  USS Theodore Roosevelt оказались заражены 1273 человека, один из которых умер. Также уже на другом корабле, эсминце USS Kidd, этой весной вирус был выявлен у 70 членов экипажа. 

 

По последним данным на 29 июля, в общей сложности в ВМС COVID-19 был диагностирован у 9078 человек, среди которых моряки, гражданские сотрудники, подрядчики и члены семей военных — 18 заражённых умерли.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Посольство Азербайджана в РФ не исключило войны с Арменией

30.06 / Си Цзиньпин подписал закон о нацбезопасности Гонконга

24.07 / Стало известно о скором прибытии авианосной группы ВМС США в Средиземное море

19.07 / «Зенит» вышел в финал Кубка РФ по футболу

25.07 / В Курской области потерпел крушение легкомоторный самолет

28.06 / COVID-19 подтвердили у 17 сотрудников аппарата президента Кыргызстана

18.07 / Independent – Елизавета II посвятила в рыцари собравшего почти 33 млн фунтов для врачей ветерана

27.07 / В Нацгвардии организовали коррупционную схему с жильем для военнослужащих на 17,3 млн грн – НАБУ

30.06 / Генсек НАТО предложил «лучший путь» взаимодействия с Россией

16.07 / Семь областей Украины не отвечают условиям ослабления карантина – Минздрав

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска